Нужен текст публицистического стиля(3-5 предложений)

Гость: Гость:

Ученым лаборатории Х удалось совершить нечто! После долгих стараний они все-таки вывели животное, которое сочетает в себе черты внешности и характера как кошки, так и собаки. Этот зверь одновременно верный и своенравный. Он способен защитить своего хозяина, но сделает это не открыто, а хитро, выждав нужный момент. С полной уверенностью можно сказать, что такие животные станут самыми лучшими друзьями в каждой семье.