Нужен текст публицистического стиля(3-5 предложений)
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Нужен текст публицистического стиля(3-5 предложений)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ученым лаборатории Х удалось совершить нечто! После долгих стараний они все-таки вывели животное, которое сочетает в себе черты внешности и характера как кошки, так и собаки. Этот зверь одновременно верный и своенравный. Он способен защитить своего хозяина, но сделает это не открыто, а хитро, выждав нужный момент. С полной уверенностью можно сказать, что такие животные станут самыми лучшими друзьями в каждой семье.
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