Пропусти буквы,написание которых вызывает сомнение.
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Пропусти буквы,написание которых вызывает сомнение.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В ваших краях живут вороны, воробьи, сороки? Что ты о них знаешь?
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