Помогите пожалуйста!!срочно!! Сделать синтаксический разбор предложений: 1. София, верь мне, будем дружны! 4. Итак, опять увиделся я с вами,Места немилые,хоть и родные.
Русский язык
Помогите пожалуйста!!срочно!! Сделать синтаксический разбор предложений: 1. София, верь мне, будем дружны! 4. Итак, опять увиделся я с вами,Места немилые,хоть и родные.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
София. Это обращение а обращ не является ни какой членом предлож.. верь это сказуемое ..мне это сущ... будем глагол... дружны прилаг....
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