"Тонкий и Толстый" характеристка героев
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"Тонкий и Толстый" характеристка героев
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тонкий - подлиза, лебезящий перед людьми выше по званию. Толстый - не хвастун, щедрый, добрый.
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