Решите уравнение х-3,8=-1,9
Математика
Решите уравнение х-3,8=-1,9
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х-3,8=-1,9 x=-1.9+3.8 x=1.9
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