Скорость катера по течению реки составляет 27 целых одна третья километров в час а скорость течения 1 4 9 километров в час Найдите собственную скорость Найдите собственную скорость катера и скорость катера против течения реки

Математика
Скорость катера по течению реки составляет 27 целых одна третья километров в час а скорость течения 1 4 9 километров в час Найдите собственную скорость Найдите собственную скорость катера и скорость катера против течения реки
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Гость:
1) 1+4+9=14 2)27*14=378 Ответ:378км за час
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