Скорость катера по течению реки составляет 27 целых одна третья километров в час а скорость течения 1 4 9 километров в час Найдите собственную скорость Найдите собственную скорость катера и скорость катера против течения реки

Математика

Скорость катера по течению реки составляет 27 целых одна третья километров в час а скорость течения 1 4 9 километров в час Найдите собственную скорость Найдите собственную скорость катера и скорость катера против течения реки

Автор: Гость