Скорость ласточки 40 м/с Нужно выразить в км /ч
Математика
Скорость ласточки 40 м/с Нужно выразить в км /ч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2.4 км/ч вот так вот так
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