Скорость лыжника состовляет 1,6 скорости аэросаней.За 3 часа аэросани прошли 180 км. ??колько км.пройдет лыжник за 1час 30мин
Математика
Скорость лыжника состовляет 1,6 скорости аэросаней.За 3 часа аэросани прошли 180 км. ??колько км.пройдет лыжник за 1час 30мин
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 180 : 3 = 60 км/ч ( скорость аэросаней) 2) 60 * 1/6 = 10 км/ ч 3) 10* 1,5 = 15 км Ответ: 15 км
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