Из двух городов расстояние между которыми 510 километров одновременно навстречу д??уг другу выехали Мотоциклист и автобус Скорость автобуса 54 километров час а мотоциклистов составляет 8 девятых скорости автобуса Через сколько ...

Математика

Из двух городов расстояние между которыми 510 километров одновременно навстречу д??уг другу выехали Мотоциклист и автобус Скорость автобуса 54 километров час а мотоциклистов составляет 8 девятых скорости автобуса Через сколько времени после выезда они встретятся На каком расстоянии от друг от друга Они будут через 3 часа после выезда вопроса

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