Из двух городов расстояние между которыми 510 километров одновременно навстречу д??уг другу выехали Мотоциклист и автобус Скорость автобуса 54 километров час а мотоциклистов составляет 8 девятых скорости автобуса Через сколько ...
Математика
Из двух городов расстояние между которыми 510 километров одновременно навстречу д??уг другу выехали Мотоциклист и автобус Скорость автобуса 54 километров час а мотоциклистов составляет 8 девятых скорости автобуса Через сколько времени после выезда они встретятся На каком расстоянии от друг от друга Они будут через 3 часа после выезда вопроса
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
54:9•8=48км/ч-скорость мотоциклиста 54+48=102км/ч-общяя скорость 1вопрос)510:102=5ч 2вопрос)102•3=306км ответ:5часов;306км
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