Составить текст из 5 предложений на тему чем полезна для нас книга
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Составить текст из 5 предложений на тему чем полезна для нас книга
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как говорили в древности, книга - наш главный учитель. Книги очень важны для людей. По книгам учатся читать и писать, узнают много нового. Ведь в книгах содержится опыт наших предков. Я считаю книги очень важны для людей. Извини, если что, я написал мини-сочинение. Если нужно было что-то другое, сорян.
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