Составить текст из 5 предложений на тему чем полезна для нас книга

Гость: Гость:

Как говорили в древности, книга - наш главный учитель. Книги очень важны для людей. По книгам учатся читать и писать, узнают много нового. Ведь в книгах содержится опыт наших предков. Я считаю книги очень важны для людей. Извини, если что, я написал мини-сочинение. Если нужно было что-то другое, сорян.