Скорость машины равна 70 км/ч, а скорость автобуса 62 км/ч. Они выехали одновременно. Сколько километров проехала машина, когда расстояние между ней и автобусом состовило 32 км?

Математика
Скорость машины равна 70 км/ч, а скорость автобуса 62 км/ч. Они выехали одновременно. Сколько километров проехала машина, когда расстояние между ней и автобусом состовило 32 км?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)70-62=12|(км/ч) - быстрее едет машина. Т.е. за час она проходит на столько больше 2) 32:12= 2 целых 8/12 = 2 целых 2/3 (часа) - через такое время расстояние между ними стало 32 км. Ответ: 2 целых 2/3 часа   (или 2 часа 40 мин) 
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