Скорость одного лыжника 15 км/ч, а другого-200 м/мин. Подчеркни скорость лыжника, который бежит быстрее, На сколько больше километров он пробегает за 1 час?
Математика
Скорость одного лыжника 15 км/ч, а другого-200 м/мин. Подчеркни скорость лыжника, который бежит быстрее, На сколько больше километров он пробегает за 1 час?
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