Скорость одного лыжника 15 км/ч, а другого-200 м/мин. Подчеркни скорость лыжника, который бежит быстрее, На сколько больше километров он пробегает за 1 час?

Математика

Скорость одного лыжника 15 км/ч, а другого-200 м/мин. Подчеркни скорость лыжника, который бежит быстрее, На сколько больше километров он пробегает за 1 час?

Автор: Гость