Скорость скорого поезда на 30 км/ч больше скорости товарного ,поэтому за 6ч скорый п.прошел на 60км больше чем товарный за 8 час найлите скорость товарного поезда Решение нужно уравнением

Математика

Скорость скорого поезда на 30 км/ч больше скорости товарного ,поэтому за 6ч скорый п.прошел на 60км больше чем товарный за 8 час найлите скорость товарного поезда Решение нужно уравнением

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