Скорость скорого поезда на 30 км/ч больше скорости товарного ,поэтому за 6ч скорый п.прошел на 60км больше чем товарный за 8 час найлите скорость товарного поезда Решение нужно уравнением

Математика
Скорость скорого поезда на 30 км/ч больше скорости товарного ,поэтому за 6ч скорый п.прошел на 60км больше чем товарный за 8 час найлите скорость товарного поезда Решение нужно уравнением
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
X - скорость товарного поезда x+30 - скорость скорого поезда 6*(x+30)-8x=60 6x+180-8x=60 2x=120 x=60 - скорость товарного поезда 60+30=90 - скорость скорого поезда
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