Скорость велосипедиста 200м/мин. Сколько оборотов сделает колесо велосипеда за 3 мин, если длина внешней окружности колёса равна 2 м? Пожалуйста помогите решить задачу.
Математика
Скорость велосипедиста 200м/мин. Сколько оборотов сделает колесо велосипеда за 3 мин, если длина внешней окружности колёса равна 2 м? Пожалуйста помогите решить задачу.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
200*3=600м проедет всего 600/2=300 оборотов сделает колесо
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