Скорость велосипедиста 200м/мин. Сколько оборотов сделает колесо велосипеда за 3 мин, если длина внешней окружности колёса равна 2 м? Пожалуйста помогите решить задачу.

Математика

Скорость велосипедиста 200м/мин. Сколько оборотов сделает колесо велосипеда за 3 мин, если длина внешней окружности колёса равна 2 м? Пожалуйста помогите решить задачу.

Автор: Гость