Скорость земли вокруг своей оси в течении суток составляет 0,46км/с. Скорость враще??ия Земли вокруг Солнца в 65,22 раза больше скорости вращения Земли вокруг Солнца. Найдите скорость вращения Земли вокруг Солнца.Ответ округлит...

Математика

Скорость земли вокруг своей оси в течении суток составляет 0,46км/с. Скорость враще??ия Земли вокруг Солнца в 65,22 раза больше скорости вращения Земли вокруг Солнца. Найдите скорость вращения Земли вокруг Солнца.Ответ округлите в целых :-(

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