Скорость земли вокруг своей оси в течении суток составляет 0,46км/с. Скорость враще??ия Земли вокруг Солнца в 65,22 раза больше скорости вращения Земли вокруг Солнца. Найдите скорость вращения Земли вокруг Солнца.Ответ округлит...
Математика
Скорость земли вокруг своей оси в течении суток составляет 0,46км/с. Скорость враще??ия Земли вокруг Солнца в 65,22 раза больше скорости вращения Земли вокруг Солнца. Найдите скорость вращения Земли вокруг Солнца.Ответ округлите в целых :-(
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V2=v1*65,22 где v2, v1 - скорость вращ. Земли вокруг Солнца и скорость вращения земли вокруг своей оси соответственно. v2=0,46*65,22=30км/с Ответ: 30 км/с.
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