985) Возе-ре плавало 25 уток что в 5 раз жмень чем Сколько всего птиц плавало в озере
Математика
985) Возе-ре плавало 25 уток что в 5 раз жмень чем Сколько всего птиц плавало в озере
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Находим гусей: 25 * 5 = 125; Складываем всех птиц: 25 + 125 = 150. Ответ: 150 птиц.
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