Помогите, пожалуйста. 7 класс, физика. Тело объёмом 150 см кубических опустили в глицерин. На тело действует сила тяжести 2Н. Всплывёт оно или утонет? Плотность глицерина 1260 кг/м
Физика
Помогите, пожалуйста. 7 класс, физика. Тело объёмом 150 см кубических опустили в глицерин. На тело действует сила тяжести 2Н. Всплывёт оно или утонет? Плотность глицерина 1260 кг/м
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найдем силу Архимеда, действующую на тело: Дано: ρ =1260 кг/м³ V = 150 см³ = 150*10⁻⁶ м³ ____________ F - ? F = ρ*g*V = 1260*10*150*10⁻⁶ = 1,89 Н Поскольку вес больше силы Архимеда, то тело УТОНЕТ
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