Помогите, пожалуйста. 7 класс, физика. Тело объёмом 150 см кубических опустили в глицерин. На тело действует сила тяжести 2Н. Всплывёт оно или утонет? Плотность глицерина 1260 кг/м

Физика

Помогите, пожалуйста. 7 класс, физика. Тело объёмом 150 см кубических опустили в глицерин. На тело действует сила тяжести 2Н. Всплывёт оно или утонет? Плотность глицерина 1260 кг/м

Автор: Гость