Всем привет! Прошу помочь мне с казахским языком. Мне нужно составить распорядок дня на казахском языке. То есть во сколько я встаю, во сколько я кушаю, во сколько иду в школу, во сколько возращаюсь со школы и во сколько ложусь...

Қазақ тiлi

Всем привет! Прошу помочь мне с казахским языком. Мне нужно составить распорядок дня на казахском языке. То есть во сколько я встаю, во сколько я кушаю, во сколько иду в школу, во сколько возращаюсь со школы и во сколько ложусь спать. Встаю я в 7:00 утра, кушаю в 7:10, иду в школу в 7:30 возвращаюсь со школы в 13:00, ложусь спать в 11:00. Заранее спасибо за ответ всем удачи!!!

Автор: Гость