Всем привет! Прошу помочь мне с казахским языком. Мне нужно составить распорядок дня на казахском языке. То есть во сколько я встаю, во сколько я кушаю, во сколько иду в школу, во сколько возращаюсь со школы и во сколько ложусь...

Қазақ тiлi
Всем привет! Прошу помочь мне с казахским языком. Мне нужно составить распорядок дня на казахском языке. То есть во сколько я встаю, во сколько я кушаю, во сколько иду в школу, во сколько возращаюсь со школы и во сколько ложусь спать. Встаю я в 7:00 утра, кушаю в 7:10, иду в школу в 7:30 возвращаюсь со школы в 13:00, ложусь спать в 11:00. Заранее спасибо за ответ всем удачи!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мен таңғы сағат 7 де тұрамын. 7.10 таңғы асымды ышемын содан кейін 7.30 мектепке барамын 13.00 мектептен үйге қайтамын 13.30 түскі асымды ышемын 14.00 сабагымды қараймын 16.00 серуендеуге шыгамын 18.00 кешкі асымды ышемын сосын 11.00 уйктаймын.
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