Несколько-это какая часть речи

Русский язык
Несколько-это какая часть речи
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Неопределенное местоимение
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