Подчеркните грамматические основы предложений.Укажите части речи, которыми выра??ены главные члены. Цветет абрикос до распускания листьев. Все дерево покрывается бело-розовой пеленой.Цветущие деревца очень красивы.
Русский язык
Подчеркните грамматические основы предложений.Укажите части речи, которыми выра??ены главные члены. Цветет абрикос до распускания листьев. Все дерево покрывается бело-розовой пеленой.Цветущие деревца очень красивы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Цветет - сказуемое,глагол. абрикос - подлежащее, сущ. дерево - подлежащее, сущ., покрывается - сказуемое, глагол деревца - подлежащее, сущ., очень красивы - сказуемое, очень-наречие, красивы- наречие
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