Подчеркните грамматические основы предложений.Укажите части речи, которыми выра??ены главные члены. Цветет абрикос до распускания листьев. Все дерево покрывается бело-розовой пеленой.Цветущие деревца очень красивы.

Русский язык

Подчеркните грамматические основы предложений.Укажите части речи, которыми выра??ены главные члены. Цветет абрикос до распускания листьев. Все дерево покрывается бело-розовой пеленой.Цветущие деревца очень красивы.

Автор: Гость