Слава бежал 3 мин со скоростью 200 м/мин,затем он увеличел скорость на 40 м/мин и бежал еще 2 мин.после этого ему осталось пробежать 120 м.сколько всего метров надо было пробежать Славе?составь задачу и реши
Математика
Слава бежал 3 мин со скоростью 200 м/мин,затем он увеличел скорость на 40 м/мин и бежал еще 2 мин.после этого ему осталось пробежать 120 м.сколько всего метров надо было пробежать Славе?составь задачу и реши
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 3*200 будет 600 (м) 2) 200+40)*2 будет 480 (м) 3)600+480+120 будет 1200 (м)
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