Слава бежал 3 мин со скоростью 200 м/мин,затем он увеличел скорость на 40 м/мин и бежал еще 2 мин.после этого ему осталось пробежать 120 м.сколько всего метров надо было пробежать Славе?составь задачу и реши

Математика

Слава бежал 3 мин со скоростью 200 м/мин,затем он увеличел скорость на 40 м/мин и бежал еще 2 мин.после этого ему осталось пробежать 120 м.сколько всего метров надо было пробежать Славе?составь задачу и реши

Автор: Гость