Славе 19лет,а Юре 15.Скольколет было Славе,когдаЮре было10лет
Математика
Славе 19лет,а Юре 15.Скольколет было Славе,когдаЮре было10лет
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15-10=5(лет) назад Юре было 10 лет 19-5=14(лет) Ответ:14 лет было Славе.когда Юре было 10
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