Из 6 соток дачного участка 1 целая 2/9-две девятых сотки занимают постройки, 2 целых 4/9-четыре девятых сотки-грядки, а остальную площадь газон. Сколько соток занимает газон?

Математика
Из 6 соток дачного участка 1 целая 2/9-две девятых сотки занимают постройки, 2 целых 4/9-четыре девятых сотки-грядки, а остальную площадь газон. Сколько соток занимает газон?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 целых 3/9 сотки газон 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
РЕБЯТ ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!!!!!!!!!!!! СТИХИ А. ХУДЯКОВА О ВОЙНЕ МОЖЕТ КТО-НИБУДЬ ЗНАЕТ Х??ТЬ ОДНО НАЗВАНИЕ СТИХА
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста номер 7,8
Ответить
Математика
(4 целых 15/19 + 4 целых 12/19 = ?
Ответить
Математика
Найди массу 12 конфет если масса 4 таких конфет-29 г.
Ответить
Математика
Решите уравнение: 2 2/9: y= 3 19/27:3 1/3
Ответить