Из 6 соток дачного участка 1 целая 2/9-две девятых сотки занимают постройки, 2 целых 4/9-четыре девятых сотки-грядки, а остальную площадь газон. Сколько соток занимает газон?
Математика
Из 6 соток дачного участка 1 целая 2/9-две девятых сотки занимают постройки, 2 целых 4/9-четыре девятых сотки-грядки, а остальную площадь газон. Сколько соток занимает газон?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 целых 3/9 сотки газон
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Математика