Из 6 соток дачного участка 1 целая 2/9-две девятых сотки занимают постройки, 2 целых 4/9-четыре девятых сотки-грядки, а остальную площадь газон. Сколько соток занимает газон?

Математика

Из 6 соток дачного участка 1 целая 2/9-две девятых сотки занимают постройки, 2 целых 4/9-четыре девятых сотки-грядки, а остальную площадь газон. Сколько соток занимает газон?

Автор: Гость