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(4 целых 15/19 + 4 целых 12/19 = ?
Математика
(4 целых 15/19 + 4 целых 12/19 = ?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8 целых 27/19 или 9 целых 8/19
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