11111равно 100помогите раставить действия☹

Математика
11111равно 100помогите раставить действия☹
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Автор: Гость
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Гость:
Вот ответ:111-11=100Буду рад если оцените!

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