Принадлежит ли графику функции y=-x\3 точка: 1)A (9;-3) 2)B (6;2) 3)C (-1;3) 4)D (-12;4)

Алгебра
Принадлежит ли графику функции y=-x\3 точка: 1)A (9;-3) 2)B (6;2) 3)C (-1;3) 4)D (-12;4)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Y= -x/3 A: -3=-9/3  pravilno, A prinadležit B:2=-6/3 nepravilno, B neprinadležit C:3=1/3 nepravilno, C neprinadležit D:4 = 12/3 pravilno, D prinadležit
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