1. В прямоугольном треугольнике ABC равна 12см.Найдите AC и косинус C. 2. Диагональ BD параллелограмма ABCD перпендикулярна к стороне AD. Найдите площадь параллелограмма ABCD,если AB=12см,

Гость: Гость:

.AD=12 - один из катетов ADB. Найдем катет BD. BD^2=AB^2 - AD^2 = 20^2-12^2 = 400-144=256 BD=16. По подобию: ADB подобен ADC через коэф.: 12/16 =0,75. AC = AB*0,75 =20*0,75 = 15 BC^2 = AB^2+AC^2 =400+225 =625 BC = 25 cosC=AC/BC =15/25=0,6 2.Треугольник ABD прямоугольный с гипотенузой AB. BD=AB*cos41, AD=AB*sin41 Площадь параллелограмма равна произведению основания на высоту, где высота это диагональ BD, а основание AD. S=BD*AD=(AB^2*sin82)/2=12*12*0,99/2=71,28 Cразу же говорю может быть не правильно я в этом не спец!