Артур пришел в магазин чтобы купить набор кубиков для младшего брата цена разных ??аборов указанные в таблице на борт номер 1 номер 2 номер 3 количество кубиков 6 9 12 цена набора 115 руб. за 60 руб. и 175 руб. Артур затруднил ...
Математика
Артур пришел в магазин чтобы купить набор кубиков для младшего брата цена разных ??аборов указанные в таблице на борт номер 1 номер 2 номер 3 количество кубиков 6 9 12 цена набора 115 руб. за 60 руб. и 175 руб. Артур затруднил выборел купить два разных наборов Сколько денег
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 115 + 160 = 275 (руб) 1 и 2 наборы Ответ: 275 рублей 2. 115 + 175 = 290 (руб) 1 и 3 наборы Ответ: 290 рублей 3. 175 + 160 = 335 (руб) 2 и 3 наборы Ответ: 335 рублей
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