Артур пришел в магазин чтобы купить набор кубиков для младшего брата цена разных ??аборов указанные в таблице на борт номер 1 номер 2 номер 3 количество кубиков 6 9 12 цена набора 115 руб. за 60 руб. и 175 руб. Артур затруднил ...

Математика

Артур пришел в магазин чтобы купить набор кубиков для младшего брата цена разных ??аборов указанные в таблице на борт номер 1 номер 2 номер 3 количество кубиков 6 9 12 цена набора 115 руб. за 60 руб. и 175 руб. Артур затруднил выборел купить два разных наборов Сколько денег

Автор: Гость