Вспомните как называется основные разделы лингвистики запишите их в алфавитном порядке

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Вспомните как называется основные разделы лингвистики запишите их в алфавитном порядке
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Автор: Гость
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Графика Грамматика, включает два раздела:      а) морфологию      б) синтаксис Культура речи Лексикология Орфография Пунктуация Словообразование Стилистика Фонетика Фразеология
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