Сообщение про Фароский маяк

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Одним из семи чудес мира является Александрийский маяк – сооружение, построенное на острове Фарос в третьем веке до нашей эры. Построение находится недалеко от известного египетского города Александрия, в связи с чем ему и дано такое название. Другим вариантом может быть словосочетание «Фаросский маяк» - от названия острова, на котором он находится. Александр Македонский решил очень тщательно подойти к вопросу строительства. Как гласят некоторые источники, он более двух лет выбирал место для постройки порта. Завоевателю не хотелось создавать город в дельте реки Нил, чему он нашел очень хорошую замену. Строительную площадку разбили в двадцати милях к югу, недалеко от иссыхавшего озера Мареотис. Ранее там находилась платформа египетского города Ракотиса, что в свою очередь немного облегчило весь процесс постройки. Вся выгода месторасположения была в том, что порт смог принимать судна как со Средиземного моря, так и с реки Нил, что было весьма прибыльно и дипломатично. Строительство маяка началось в 285 году до н.э., а все работы руководились архитектором Состратом Книдским. Желая увековечить свое имя в истории, Сострат на мраморной стене маяка высек надпись, свидетельствующую о том, что он возводит данную конструкцию ради мореходов. Затем он спрятал ее под слой штукатурки, а на ней уже прославил царя Птолемея. Однако судьбе было угодно, чтобы человечество узнало имя мастера – постепенно штукатурка отвалилась и раскрыла тайну великого инженера. От некогда величественного Александрийского маяка остался только его цоколь, но и он полностью встроен в средневековую крепость. В наши дни она используется как база египетского флота. Египтяне планируют провести работы по воссозданию утраченного чуда света, а некоторые страны, входящие в Европейский Союз, желают присоединиться к этой затее.