Запищи в виде неправелиной дроби 2.3/7;6.9/16;4.17/18.
Математика
Запищи в виде неправелиной дроби 2.3/7;6.9/16;4.17/18.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 3/7=2*7+3/7=17/7 6 9/16=6*16+9/16=105/16 4 17/18=4*18+17/18=89/18
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