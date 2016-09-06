Запищи в виде неправелиной дроби 2.3/7;6.9/16;4.17/18.

Математика
Запищи в виде неправелиной дроби 2.3/7;6.9/16;4.17/18.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 2 3/7=2*7+3/7=17/7 6 9/16=6*16+9/16=105/16 4 17/18=4*18+17/18=89/18
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