Решите уравнение: 2 2/9: y= 3 19/27:3 1/3

Математика
Решите уравнение: 2 2/9: y= 3 19/27:3 1/3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У=2 2/9×3 1/3:3 19/27 у=20/9×10/3×27/100 у=2
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