Помогите 3 вопрос 2 вариант ................................................................

Гость: Гость:

У каждонго приемника есть колебательный контур. Когда мы вращаем ручку настройки приемника, мы фактически меняем частоту колебаний колебательного контура. Когда частота колебаний в контуре и частота передающей радиостанции совпадут, наступит резонанс, в результате которого в контуре возрастает ток с частотой передающей станции, ее мы и будем слышать. Токи от радиостанций, работающих на других частотах, будут слабыми и станции не будут приниматься приемником.