Из числа 640 вычесть частное чисел 810 и 9
Математика
Из числа 640 вычесть частное чисел 810 и 9
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
640-810:9=640-90=550 Ответ:число 550. Желаю удачи!!!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Из 6 соток дачного участка 1 целая 2/9-две девятых сотки занимают постройки, 2 целых 4/9-четыре девятых сотки-грядки, а остальную площадь газон. Ск...
Литература
РЕБЯТ ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!!!!!!!!!!!! СТИХИ А. ХУДЯКОВА О ВОЙНЕ МОЖЕТ КТО-НИБУДЬ ЗНАЕТ Х??ТЬ ОДНО НАЗВАНИЕ СТИХА
Математика
Математика