Из числа 640 вычесть частное чисел 810 и 9

Математика
Из числа 640 вычесть частное чисел 810 и 9
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
640-810:9=640-90=550 Ответ:число 550. Желаю удачи!!!
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