Славко написав чотири послідовні натуральні числа і обчислив суми всіх можливих ??рійок. Жодна з цих сум не була простим числом. Яке найменше число Славко міг записати? А:12 Б:10 В:6 Г:7 Д:3
Математика
Славко написав чотири послідовні натуральні числа і обчислив суми всіх можливих ??рійок. Жодна з цих сум не була простим числом. Яке найменше число Славко міг записати? А:12 Б:10 В:6 Г:7 Д:3
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Ответ: Г) 7. ************************
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