Решите уравнение: а) (3х+5)(2х+1)=(6х+5)(х-3)+4 б)(х+11)(х-2)-(х+5)(х+4)=-2
Алгебра
Решите уравнение: а) (3х+5)(2х+1)=(6х+5)(х-3)+4 б)(х+11)(х-2)-(х+5)(х+4)=-2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)6x^2+3x+10x+5=6x^2-18x+5x-15+4 13x+13x=-16 26x=-16 x=-0,6153846153846154 б)x^2-2x+11x-22-x^2-4x-5x-20=-2 0x=40 x=0
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