Переведите пожалуйста что значит казактын улттык турлерi
Қазақ тiлi
Переведите пожалуйста что значит казактын улттык турлерi
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Гость:
Казахские национальные виды????
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