какую массу оксида магния можно получить при реакции 48г магния с 44 л кислорода?

Химия
какую массу оксида магния можно получить при реакции 48г магния с 44 л кислорода?
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