Небольшое сочинение Маленький Принц Пожалуйста спасибо
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Небольшое сочинение Маленький Принц Пожалуйста спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Маленький принц замечательный, честный, светлый мальчик. Его основной закон: ты всегда отвечаешь за тех, кого приручил. Каждое утро он, как добрый и заботливый хозяин, наводит порядок на своей планете, выкорчевывает маленькие баобабы, чтобы зло не уничтожило его планету, чтобы зло не победило добро. Особенно меня взволновали размышления писателя о дружбе. Дружить - это всегда ощущать голос сердца, приносить радость другому человеку, оберегать его, доверять ему.
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