На столе стояла ваза с вишнями . сначало Женя съела пятую часть всех вишен а потом ??едя седьмую часть всех оставшихся вишен . сколько вишен могло остаться в вазе

Математика

На столе стояла ваза с вишнями . сначало Женя съела пятую часть всех вишен а потом ??едя седьмую часть всех оставшихся вишен . сколько вишен могло остаться в вазе

Автор: Гость