На столе стояла ваза с вишнями . сначало Женя съела пятую часть всех вишен а потом ??едя седьмую часть всех оставшихся вишен . сколько вишен могло остаться в вазе

Математика
На столе стояла ваза с вишнями . сначало Женя съела пятую часть всех вишен а потом ??едя седьмую часть всех оставшихся вишен . сколько вишен могло остаться в вазе
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5×7=35 35-7= 24 вишен осталось в вазе
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