Слова с приставкой при означающую близость

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Слова с приставкой при означающую близость
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приближение прибыл прибыть приближаться приблизился  
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