Слова с приставкой при означающую близость
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Слова с приставкой при означающую близость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приближение прибыл прибыть приближаться приблизился
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