Слово Домочадец старинное или современное?Почему? Ответьте очень срочно надо!:)
Обществознание
Слово Домочадец старинное или современное?Почему? Ответьте очень срочно надо!:)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Домочадец является старинным словом, так как в основе есть корень "чад" от слова чадо. это слово практически устаревшее и поэтому домочадец является старинным словом.
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