Слово Гусь слово с твердым согласным?

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Слово Гусь слово с твердым согласным?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет. слово гусь с мягкой согласной.
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