Слово молодёжь имеет форму множественного числа?
Русский язык
Слово молодёжь имеет форму множественного числа?
Ответ(ы):
Гость:
Единственного числа,это множество предметов,объединенных одним словом(названием)
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