Слово молодёжь имеет форму множественного числа?

Русский язык
Слово молодёжь имеет форму множественного числа?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Единственного числа,это множество предметов,объединенных одним словом(названием)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Этот композитор XVII века предложил музыку стихотворную Псалтирь Симеона Полоцког??. a)Д.Бортянский б)Р.Калашников в)Н.Дилецкий г)В.Титов
Ответить
Обществознание
Почему развитая правовая культура невозможна без высокого уровня взаимной ответ??твенности гос-ва и личности.
Ответить
Математика
Заполни проуски так,чтобы записи стали верными
Ответить
Алгебра
Сократить дробь.. 1) a^2 - ax 2) mn^4 - cn ^4 3) 4p^2 - 16p^ ----------- ----------------- --------------- a^2*x - ax^2 cn^3-mn^3 12p^2-3p ...
Ответить
Русский язык
Составить предложение слово дерево на именительном падеже
Ответить