Составить предложение слово дерево на именительном падеже

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Составить предложение слово дерево на именительном падеже
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Во дворе стояло высокое дерево.
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