Составить предложение слово дерево на именительном падеже
Русский язык
Составить предложение слово дерево на именительном падеже
Ответ(ы):
Гость:
Во дворе стояло высокое дерево.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На рисунке 23 копейки.впишите в пустые круги числа от 10 и 1 так, чтобы было:а) 35 копее??(или 53); б) 43 копейки(или 34) запиши число копеек
Русский язык
Математика
Математика
Запиши выражения и найди их значения: а) частное чисел 65 и 13 умножить на 12. б) произведение чисел 16 и 6 разделить на 3.