Упражнение 9. Выпишите глаголы и вставьте пропущенные буквы. (Он) подыщ...т работу, (он) дополн...т ответ, дыш...тся легко, засе...шь поле, обкле...шь обоями, вытр...шь насухо, колыш...тся знамена, народ бор...тся, снег та......
Русский язык
Упражнение 9. Выпишите глаголы и вставьте пропущенные буквы. (Он) подыщ...т работу, (он) дополн...т ответ, дыш...тся легко, засе...шь поле, обкле...шь обоями, вытр...шь насухо, колыш...тся знамена, народ бор...тся, снег та...т, все завис...т от обстоятельств, брод...шь по аллеям, он ненавид...т ложь, сказанного не ворот...шь, ты все мож...шь, солнце гре...т, окно заиндеве...т, слыш...шь все шорохи, хоч...тся выиграть.
Ответ(ы):
Гость:
Подыщет (Е) , дополнит (И) , дышится (И) , засеешь (Е) , обклеешь (Е) , вытрешь (Е) дальше сами думайте это совсем легко и не сложно! :3
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