По родам изменяются только личные местоимения
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По родам изменяются только личные местоимения
Ответ(ы):
Гость:
Да только личные...так и есть
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