В детский сад привезли два бидона с молоком, по 20л в каждом. За завтраком дети выпи??и 12л молока. Сколько литров молока осталось? Реши задачу разными способами.какая схема
Математика
В детский сад привезли два бидона с молоком, по 20л в каждом. За завтраком дети выпи??и 12л молока. Сколько литров молока осталось? Реши задачу разными способами.какая схема
Ответ(ы):
Гость:
20*2=40 40-12=28 ......................
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