В детский сад привезли два бидона с молоком, по 20л в каждом. За завтраком дети выпи??и 12л молока. Сколько литров молока осталось? Реши задачу разными способами.какая схема

Математика

В детский сад привезли два бидона с молоком, по 20л в каждом. За завтраком дети выпи??и 12л молока. Сколько литров молока осталось? Реши задачу разными способами.какая схема

Автор: Гость