Составьте пожалуйста сочинение на тему зачем я пришел в 10 класс

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Составьте пожалуйста сочинение на тему зачем я пришел в 10 класс
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
 я пошёл в 10 класс потому что там я рассчитываю  начать учиться и потом, поступив в универ, стать полноценным членом общества)))
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