Что я знаю о 23 февраля.Краткий отзыв.
История
Что я знаю о 23 февраля.Краткий отзыв.
Ответ(ы):
Гость:
Это день защитника отечества и красный день в календаре. Его отмечают мужчины.Но особое внимание достоется салдатам командирам и т.д........
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